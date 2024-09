RS registra pedra de granizo de 14,6 cm, a maior a cair no Brasil

O Brasil registrou a maior pedra de granizo de sua história neste mês, na localidade de Corredor dos Brasil, em Bagé, Rio Grande do Sul. O granizo alcançou 14,6 cm de diâmetro, superando o recorde anterior de 13 cm, ocorrido em Barra do Ribeiro, também no estado, em abril do ano passado.

Segundo meteorologistas do Climatempo, essa pedra de granizo foi associada a uma tempestade supercelular, um fenômeno intenso e rotatório que favorece a formação de granizos de grandes proporções. A supercélula se formou no Uruguai e, no dia 25 de setembro de 2024, moveu-se para o sul do Brasil, causando granizo gigante em várias regiões do Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com especialistas citados pelo Globo, as pedras de granizo se formam em nuvens de tempestade chamadas cúmulo-nimbus, onde fortes correntes de ar fazem com que gotas de água sejam levadas a áreas muito frias da atmosfera, congelando-se. Essas pedras sobem e descem dentro da nuvem, acumulando camadas até se tornarem pesadas demais para serem sustentadas.

O granizo recorde de Bagé foi identificado pelo grupo PREVOTS, que se dedica à pesquisa e previsão de tempestades severas no Brasil, ajudando a documentar esse tipo de fenômeno extremo.

