Mulher de 80 anos morre após ser atacada por pitbull do vizinho na zona sul de SP

(FOLHAPRESS) - Uma mulher de 80 anos morreu na manhã desta terça-feira (1°) após ser atacada por um cão da raça pitbull no interior de uma residência no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos da rua Doutor Armando Farjado, no Jardim São Bernardo, ouviram um barulho incomum vindo do imóvel onde a idosa estava e telefonaram para o Corpo de Bombeiros.

Os socorristas encontraram Inez Francisca da Silva caída no quintal da casa. Ela apresentava ferimentos no pescoço. Próximo a ela estava o pitbull. De acordo com o relato de um PM no boletim de ocorrência, o animal estava agitado, mas foi contido.

Uma médica ainda realizou manobras de reanimação em Inez, mas ela morreu no local.

A área onde a mulher e o pitbull estavam é de uso coletivo.

O responsável pelo cão, um homem de 27 anos, não estava no local no momento do ataque. Ele contou para a delegada Jakelline Costa dos Santos, que possui o cachorro desde filhote. Ele afirmou que o animal estava preso e que sempre toma medidas para evitar acidentes.

Disse ainda que não sabe como o cachorro se soltou e atacou Inez.

Conforme o tutor, embora a idosa se responsabilizasse por fornecer água e alimentação para o cachorro, além de manter o ambiente limpo, ela dizia não gostar da raça pitbull.

Diante da ausência de testemunhas e de imagens, a delegada pediu mais apurações para saber se houve ou não omissão do responsável pelo animal.

O caso foi registrado no 101° DP (Jardim das Imbuias) como morte suspeita e contravenção penal por omissão de cautela na guarda de animais.

