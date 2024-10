Moradores continuam sem luz em SP mesmo após anúncio de fim da crise pela Enel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a concessionária Enel anunciar nesta quinta (17) o fim da crise causada pelo apagão iniciado na última sexta-feira (11), moradores da capital paulista ainda estão às escuras.

O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, afirmou que durante a madrugada desta quinta todos os pedidos de restabelecimentos de energia feitos nos dias 11 e 12 estavam solucionados. Cerca de 36 mil clientes seguiam sem energia -número perto da normalidade, segundo a empresa.

Contudo, a reportagem localizou nesta manhã moradores da zona sul da cidade com solicitações protocoladas na Enel no sábado (12) e ainda sem energia em casa.

A Enel foi questionada acerca dos protocolos nesta quinta, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Na rua Sebastião Azevedo, na Vila das Belezas (zona sul de SP) as casas estão sem energia desde o temporal de sexta. Uma das residências ainda está com fios, partidos após a queda de uma árvore, sobre o portão.

A moradora Isabel Cristina, 57, conta que a árvore caiu por volta das 19h da sexta-feira (11), mas só foi retirada pela prefeitura na terça-feira (15).

A árvore destruiu parte do telhado e da garagem da casa que Isabel mora com a irmã e a filha. E como há previsão de temporal para o fim de semana, ela tem pressa para reparar os estragos. Segundo ela, não há telhas para comprar em lojas de material de construção próximas e o jeito será retirar de outra parte da cobertura para completar a área danificada.

Ela conta que a família tem se alimentado de comida comprada e tomado banho com água aquecida no fogão.

Mais acima na rua, a costureira Maria do Carmo, 76, diz que a luz voltou para parte dos vizinhos em três momentos, mas logo caiu.

"Sobrevivendo só por Deus, porque estou sem renda há uma semana. Só não perdi alimento porque a tempestade aconteceu no dia em que ia no mercado".

Sem aposentadoria, Maria sustenta a casa com serviço de costura, mas sem energia, não pode ligar a máquina para trabalhar.

Ela e o marido estão com gripe e, desde sexta, o único jeito de tomar banho tem sido de caneca, sentindo frio.

Por volta das 10h, uma equipe da empresa apareceu na rua, mas não informaram se já seria feito o reparo e a previsão do restabelecimento da energia para as residências.

Na rua David Eid, na Vila Castelo, região de Interlagos, também na zona sul, os moradores estão sem energia desde sexta

O mecânico Tiago de Jesus, 26, diz seu gás acabou de tanto esquentar água no fogão para tomar banho. "Roupa lavamos na mão, depois de trabalhar o dia inteiro. Comida tem que cozinhar todo dia e só o que for comer", relata.

Segundo ele, o restabelecimento da energia foi solicitado no dia 12 à Enel. O fornecimento após uma árvore cair e romper os fios. A árvore já foi retirada, mas a luz ainda não voltou.