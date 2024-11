Menina de 2 anos é arrastada por enxurrada no sul do Paraná

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma menina de 2 anos está desaparecida desde a madrugada desta quinta-feira (7) depois de ser arrastada por uma enxurrada na cidade de General Carneiro, no sul do Paraná.

Uma equipe de bombeiros militares e de funcionários da prefeitura realiza buscas pela criança na região dos rios Torino e Jangada.

A força da água ainda derrubou muros e danificou ruas, destruindo parte do asfalto.

No momento mais crítico da chuva, entre a noite de quarta-feira (6) e a madrugada desta quinta, cerca de 200 pessoas precisaram sair de suas casas, em uma estimativa feita pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Elas se abrigaram na casa de parentes e amigos.

A maioria, contudo, já conseguiu voltar para casa até o final da manhã desta quinta, com a redução do nível da água.

Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), o volume acumulado de chuva em General Carneiro foi de 160,8 milímetros da noite de quarta até a manhã de quinta. Isso é maior do que a média de 134 milímetros do mês inteiro de novembro, de acordo com a empresa Climatempo.

A chuva deve continuar caindo em General Carneiro nesta quinta, com uma precipitação de 20,2 milímetros até o final do dia, na previsão do Simepar.

Para os próximos quatro dias, não há previsão de chuvas na região.

Além dos estragos nas ruas da cidade, a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que a captação de água foi temporariamente comprometida devido à queda de energia em uma de suas estações.

Um caminhão-pipa já disponibilizado deve garantir o abastecimento dos moradores até que a situação seja normalizada, de acordo com a Sanepar.

Além disso, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou que a PR-170, próximo a General Carneiro, está parcialmente fechada para que equipes possam retirar terra e vegetação levadas para a pista.

A previsão é concluir a limpeza neste ponto da via até o final da tarde.