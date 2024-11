Aeroporto de Congonhas tem voos cancelados por causa das chuvas e passageiros dormem no saguão

(FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, amanheceu cheio e com diversos passageiros sem saber quando vão conseguir chegar aos seus destinos, em razão da chuva persistente registrada na capital paulista desde quinta 7).

Muitos dormiram no saguão do terminal à espera de definição de quando poderiam embarcar.

Cinco voos que partiriam do aeroporto desde o início da manhã foram cancelados. Outros 12, que chegariam a Congonhas também foram cancelados.

"O Aeroporto de Congonhas opera normalmente para pousos e decolagens na manhã desta sexta-feira (8). Por ajustes de malha aérea das companhias aéreas, em decorrência das condições meteorológicas de ontem, há o cancelamento de 12 pousos e cinco decolagens", afirmou a concessionária Aena em nota.

Os voos cancelados são da Latam e da GOL. As companhias foram procuradas, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

A concessionária recomenda aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos.

SP TEM RISCO DE INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS

Com todo o estado em alerta de perigo para chuvas intensas emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta sexta-feira (8) há risco de ocorrências de eventos hidrológicos em São Paulo.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), devido à previsão de pancadas de chuva fortes, há possibilidade de alagamentos em áreas com deficiência de drenagem, enxurradas e inundações bruscas de córregos e canais urbanos.

Na região metropolitana de São Paulo o risco oscila entre moderado e alto, mas ele cresce na proximidade com o litoral paulista, principalmente da Baixada Santista.

O órgão federal considera ainda alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa na Grande São Paulo e na região de Campinas devido ao acumulado de chuvas em 96 horas, associado à continuidade de precipitação volumosa que pode ultrapassar 100 mm em um dia.

"Neste cenário é esperado que ocorram deslizamentos pontuais em áreas urbanas, além de eventuais quedas de barreiras às margens de rodovias", diz o Cemaden.

A passagem de uma frente fria ajuda a manter o tempo chuvoso. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, as precipitações prometem ocorrer de forma generalizada, variando de moderada a forte intensidade ao longo do dia, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h na capital paulista.

