Dois homens morrem após queda de elevador em prédio de luxo na Bahia

Na manhã desta quinta-feira (14), dois funcionários de uma empresa de mudanças morreram após a queda de um elevador de serviço no prédio Splendor Reserva do Horto, localizado na rua Waldemar Falcão, no bairro Horto Florestal, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 10h20 e resultou na morte de Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54. O elevador caiu do sexto andar, de uma altura de aproximadamente 25 metros, e ficou totalmente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio possui 21 andares, e o equipamento sofreu movimentos bruscos momentos antes da queda, conforme relatos de outros funcionários que estavam no local. André Moreira, major do Corpo de Bombeiros, confirmou em entrevista à TV Bahia que apenas as duas vítimas estavam no interior do elevador no momento do incidente. “O equipamento ficou completamente danificado com o impacto”, destacou o major.

No momento do acidente, cinco trabalhadores da empresa de mudanças prestavam serviço no edifício, mas somente Ariston e Manoel utilizavam o elevador. A empresa confirmou que eles não transportavam móveis no instante da tragédia.

A Atlas Schindler, empresa responsável pela manutenção do equipamento, lamentou o ocorrido por meio de nota. “Estamos profundamente consternados com o acidente e expressamos nossa solidariedade às famílias das vítimas. Estamos à disposição para colaborar com as investigações e prestar o apoio necessário.”

O caso está sendo investigado para determinar as causas do acidente. Autoridades apuram se houve negligência ou falha técnica no elevador.

Dois homens morrem após elevador cair de sexto andar em prédio de luxo de Salvador

Acessa https://t.co/5eArm70se1 pic.twitter.com/ovgavKjzP2 — Max Ribeiro (@max_ribe_29) November 14, 2024

Leia Também: Filho do cantor gospel J Neto morre um mês após pai sofrer infarto