Filho do cantor gospel J Neto morre um mês após pai sofrer infarto

Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto, faleceu aos 15 anos, conforme comunicado divulgado pela gravadora Maximus Records nesta quinta-feira (14). A notícia abalou a comunidade gospel, que se uniu em orações e mensagens de apoio à família. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto. Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor", escreveu a gravadora, acrescentando palavras de esperança na vida eterna: "Que a certeza do reencontro com Cristo traga paz e esperança."

A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas informações preliminares indicam que Miguel lutava contra a depressão.

Comoção entre artistas gospel

O falecimento de Miguel gerou comoção no meio gospel, com diversos artistas enviando mensagens de solidariedade. A cantora Cassiane escreveu: "Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família nesse momento de dor." Eyshila também lamentou a perda e pediu orações: "Meus sentimentos! Que Deus console o coração desses pais."

Rose Nascimento destacou a importância da fé para superar a dor: "Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração da família e amigos. Meus sentimentos."

A morte de Miguel ocorre pouco tempo após J. Neto enfrentar um grave problema de saúde. Há cerca de um mês, o cantor sofreu um infarto e foi hospitalizado no Rio de Janeiro, onde passou por procedimentos médicos antes de receber alta. Desde então, ele vinha se recuperando em casa.

A gravadora Maximus Records concluiu o comunicado pedindo que a memória de Miguel seja lembrada com amor e fé: "Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor, na certeza de que a vida eterna é uma promessa de Deus." A família e a comunidade gospel agora enfrentam juntos este momento de luto e oração.

