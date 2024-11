Avião da Qatar Airways faz pouso forçado em Salvador (BA)

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Qatar Airways fez nesta sexta-feira (15) um pouso não previsto no Aeroporto de Salvador (BA) após apresentar um problema técnico e precisar ser desviado durante o voo QR 774, que fazia o trajeto do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Doha, a capital do Qatar.

Segundo a empresa, a aeronave pousou em segurança. Ninguém ficou ferido. O Airbus A350-1000 continua em Salvador e a situação não causou impactos em outros voos do aeroporto baiano.

"A segurança de nossos passageiros e tripulação continua sendo nossa maior prioridade", diz nota divulgada pela Qatar Airways.

O jornalista Marcos Camargo Jr. estava no voo, a caminho da China, e relatou a situação nas redes sociais."Deu pane, mas pousamos em segurança", disse.

Segundo ele, os passageiros perceberam a mudança de rota quando a aeronave sobrevoava o Oceano Atlântico, após três horas de viagem, e notaram o retorno do avião até pousar em Salvador, sem nenhuma turbulência.

Apesar da segurança, cerca de 400 passageiros ficaram quase 11 horas confinados em uma área do aeroporto, sem informações oficiais sobre a continuidade da viagem. Funcionários do terminal serviram lanches para todos.

Depois da espera, os passageiros embarcaram em um avião reserva e seguiram para os seus destinos.