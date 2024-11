Jovem que perdeu 500 mil em apostas revela abstinência: 'tremedeira'

Aos 21 anos, Rafaela Silva enfrentou um intenso desafio com seu vício em jogos de cassino online, especialmente o "Aviator", popularmente conhecido como "jogo do aviãozinho".

De acordo com informações publicadas pela Marie Claire, tudo começou em 2021, quando ela, recém-chegada à maioridade, deixou o interior de São Paulo e se mudou para Minas Gerais. Na nova cidade, Rafaela começou a trabalhar com conteúdo adulto na plataforma Privacy, conquistando uma renda considerável. No entanto, o dinheiro fácil alimentou a curiosidade pelo jogo, que inicialmente trouxe ganhos, mas logo se transformou em um ciclo de perdas e frustrações. O vício afetou sua saúde física e mental, além de suas relações familiares, levando-a a situações extremas de desespero.

A jovem viu sua vida desmoronar enquanto alternava entre perdas financeiras e tentativas frustradas de recuperar o controle. Rafaela chegou a acumular R$500 mil em um fim de semana, mas o valor foi retido pela plataforma de apostas, agravando seu estado psicológico. Em novembro de 2023, com a saúde debilitada e comportamentos compulsivos cada vez mais perigosos, sua mãe a resgatou e iniciou um esforço conjunto para ajudá-la a buscar tratamento psiquiátrico e psicológico. Durante esse processo, Rafaela enfrentou crises graves, incluindo um surto que culminou em uma tentativa de agredir os próprios pais.

Hoje, após quase um ano de abstinência e tratamento, Rafaela relata uma recuperação gradual, ainda que desafiadora. Ela reconhece os sintomas físicos da abstinência, como tremores e dores, como parte do processo de adaptação do corpo à ausência do jogo.

“Tenho muita abstinência pelo jogo. Parece brincadeira, mas não é. Às vezes meu corpo ‘formiga’, chega a tremer. É uma sensação horrível. Quando eu comecei a perder o dinheiro, tive problema nos nervos da tremedeira. Durante a abstinência também já tive dor de barriga, de cabeça, queimação no estômago, entre outras coisas horríveis”. relata.

Leia Também: Casa do autor de ataque em Brasília pega fogo em Santa Catarina