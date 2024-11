Semana deve ser de calor em São Paulo até quinta (21)

(FOLHAPRESS) - Os próximos dias devem ser de sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo, sem previsão de chuvas significativas, prevê o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com os dados do instituto meteorológico, o tempo ficará quente até quinta-feira (21), com temperaturas máximas na casa dos 30°C.

Somente na sexta (22) é que o clima deve mudar, com a chuva durante quase todo o dia, com possibilidade de temporal à tarde e à noite.

Nesta segunda-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar aos 31°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40%. No final da tarde, a nebulosidade deve aumentar com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.

Na terça (19) o dia será semelhante ao anterior, com o sol predominando e a temperatura se elevando ao longo do dia até a chegada da brisa marítima. A mínima será de 16°C de madrugada e a máxima pode superar os 31°C. A umidade relativa do ar volta a cair mais e atingir valores próximos aos 35%.

Na quarta (20), a previsão é de o calor aumentar ainda mais, com a máxima podendo chegar aos 33°C na região metropolitana. Devido ao calor, o Inmet prevê que podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde.

A chuva deve voltar um pouco mais consistente na quinta, diminuindo a temperatura para a máxima de 27°C e com chance de pancadas isoladas de chuva e trovoadas.

E a sexta já deve ser chuvosa, com previsão de temporal à tarde e noite chuvosa, acabando com a sensação de calor. A temperatura deve variar entre 19°C e 22°C.

O cenário chuvoso deve se manter também no sábado (23), durante todo o dia, com a máxima na casa dos 20°C. No domingo (24), o tempo deve voltar a abrir, com o sol aparecendo mais. A temperatura, porém, não deve superar os 22°C.

Os dados do CGE mostram que novembro acumulou até este domingo (17) 117,5 mm de chuva na capital paulista, o que corresponde a 86,6% dos 135,7 mm esperados para o mês.

Na Baixada Santista e no litoral norte do estado, a previsão é de tempo parecida com o da capital, tanto nas aberturas de sol quanto de chuva. A única diferença é que a temperatura será levemente mais baixa no litoral, com variações entre 17°C e 26°C em todos os dias até quinta. Na sexta, com a chuva mais forte e consistente, a temperatura deve cair para 24°C. No sábado e no domingo, a máxima não deve superar os 22°C.

Já no interior, nas cidades do centro, norte e oeste do estado de São Paulo, a tendência é que a chuva chegue mais cedo, na quarta-feira. Assim, nas regiões de Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Bauru, já deve chover mais forte na quarta-feira. O calor, no entanto, se mantém com máximas na casa dos 30°C.

De Campinas, passando pela região metropolitana até a região leste do estado, a previsão é semelhante à da capital.

