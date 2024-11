Macron se encanta pelo Rio durante o G20 e agradece recepção calorosa

O presidente da França, Emmanuel Macron, aproveitou sua estadia no Rio de Janeiro durante a Cúpula do G20 para explorar os encantos da cidade. Ao lado da esposa, Brigitte Macron, o líder francês não apenas participou de discussões globais, mas também dedicou tempo para visitar pontos turísticos e interagir com moradores locais, demonstrando grande admiração pela capital fluminense.



Hospedado em um hotel em Copacabana, Macron foi visto correndo pela orla de Ipanema na manhã desta terça-feira, 19, e caminhando pela praia de Copacabana na noite anterior. O casal também visitou marcos históricos importantes, como o Cais do Valongo e o Instituto Pretos Novos, locais que destacam a história da diáspora africana e a importância da preservação da memória cultural.

Em conversa com o prefeito Eduardo Paes, Brigitte Macron expressou encantamento pela cidade e seus pontos turísticos mais emblemáticos, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Brincando, a primeira-dama disse: "Eu quero ficar". O prefeito, por sua vez, agradeceu o interesse do casal e ressaltou a importância do turismo para o Rio de Janeiro.



Em declarações à imprensa, Emmanuel Macron agradeceu a recepção calorosa dos cariocas. “Ficamos muito felizes em estar no Rio. Foi uma experiência formidável. De Copacabana e Ipanema aos projetos apresentados pelo prefeito, tudo foi incrível. Quero agradecer a hospitalidade do povo carioca e de todos os brasileiros que nos receberam tão bem", afirmou.

O presidente também reconheceu que a presença de delegações e líderes mundiais na cidade pode ter causado transtornos aos moradores. “Espero que nossa presença durante a Cúpula do G20 não tenha atrapalhado muito a vida dos cariocas. Agradeço pela paciência e colaboração de todos”, declarou.

Recadinho do @EmmanuelMacron e sua mulher aos cariocas! Merci beaucoup président. toujours bienvenue à Rio de Janeiro! pic.twitter.com/MOqMnqoyAX — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 19, 2024

A realização da Cúpula do G20 coincidiu com o feriadão prolongado no Rio, que emendou a Proclamação da República na sexta-feira, 15, e o Dia da Consciência Negra na quarta-feira, 20. Com um esquema especial de segurança e trânsito, a cidade manteve um ritmo diferenciado, o que, segundo as autoridades, minimizou os impactos da presença de tantas delegações estrangeiras.

A visita de Macron ao Rio não passou despercebida e reforçou o potencial da cidade como destino turístico e anfitriã de eventos globais.

Leia Também: Líderes fazem nova foto oficial do G20, agora com Biden e sem Milei