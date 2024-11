Árvores de Natal de São Paulo estão ainda maiores neste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As maiores árvores de Natal da cidade de São Paulo estão ainda mais altas. Para este ano, a estrutura no parque Villa-Lobos cresceu cinco metros, indo a 55. Em resposta, a do parque Ibirapuera foi esticada em mais dois metros, chegando a 57.

É mais um capítulo de uma "guerra" travada há dois anos.

Desde 2002, a árvore do Villa-Lobos, erguida pela Coca-Cola FEMSA Brasil, tinha o Ibirapuera como lar. Em 2022, porém, a empresa decidiu transferir a estrutura.

Com a perda de seu maior símbolo natalino, a Urbia, administradora do parque Ibirapuera, resolveu agir e, em parceria com a agência de publicidade Innova AATB, construiu sua atual árvore de Natal. Detalhe: ela foi erguida maior que sua ex, agora quase 10 km distante.

A árvore do Villa-Lobos, chamada pelos criadores de "a oficial da cidade de São Paulo", será inaugurada já neste sábado (23) e estará aberta para visitação até 5 de janeiro.

Sobre a decoração, ela conta com 210 mil pontos de LED (luminosos/pisca-pisca), elementos retroiluminados e 72 itens de adereço, sendo 20 livros, 24 corações e 28 silhuetas. Complementando o visual, haverá uma estrela de 8 metros de diâmetro com 24 mil pontos de LED.

No evento de inauguração, com início previsto para as 19h, além do acendimento das luzes da árvore, os cantores Luciana Mello e Jair Oliveira farão uma apresentação com músicas natalinas.

A base da árvore terá outra atração: o público poderá passear no trenzinho da experiência imersiva Fantástica Escola de Noéis. Para aproveitar, é necessário agendar o horário pelo site ou aplicativo da Sympla. A atividade funcionará às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 20h.

Já a maior árvore de São Paulo, no Ibirapuera, será acesa no sábado seguinte (30), às 20h30. A cerimônia contará com a participação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera. A estrutura permanecerá acesa diariamente, das 19h30 às 00h.

A árvore será iluminada por 330 mil LEDs e 40 mil flashes com efeito estroboscópico por minuto.

Outro destaque na programação gratuita oferecida no parque é a Vila de Natal, local onde as famílias encontrarão o Papai Noel.

Neste ano, o Ibirapuera também contará com maior acessibilidade. Foram anunciadas iniciativas como QR Codes com audiodescrição, abafadores de som para neurodivergentes e uma área reservada e coberta para pessoas com deficiência.

