Inscrição para entrar na USP com nota do Enem começa nesta quarta (27)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) abre, nesta quarta-feira (27), o período de inscrições para os cursos de graduação com ingresso através da modalidade Enem-USP.

Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 vagas. Os interessados poderão se inscrever pelo site da Fuvest e a taxa de inscrição tem o valor de R$ 11. As candidaturas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro.

São oferecidos cursos em três áreas: ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais.

Criado em 1998 pelo governo federal para avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, o Enem acabou se tornando a principal porta de entrada dos alunos no ensino superior.

Segundo o Ministério da Educação, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção, seja complementando ou substituindo o seu vestibular.

A USP é uma delas. A partir de 2016, o exame passou a ser usado via Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e, desde 2023, foi criado o sistema Enem-USP, que destina 1.500 vagas para os candidatos do Enem.

Segundo a Fuvest, 29,2% dos inscritos no vestibular de 2025 fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, contra 66,8% que estudaram em escolas particulares.

Considerando que 26,9% das vagas da USP são preenchidas via Enem e Provão Paulista, ainda são poucos os candidatos mais pobres que conseguem entrar na universidade se não for por esses meios.

Confira mais informações sobre as inscrições:

Qual o período para se candidatar?

As inscrições vão de 27 de novembro a 20 de dezembro, no site da Fuvest.

Qual o valor da inscrição

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 11. São isentos candidatos que já obtiveram isenção da inscrição no Concurso Vestibular Fuvest 2025; aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e inscritos no Cadastro Único para programas sociais.

Quais os cursos e quantidades de vagas?

São oferecidas 1.500 vagas em cursos das áreas de ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais. O candidato deve se inscrever em uma única área do conhecimento e selecionar, em ordem de prioridade, no máximo três cursos.

Quem pode concorrer?

Podem tentar as vagas que realizou as provas do Enem de 2024 na condição de candidatos. Além disso, é preciso ter concluído o ensino médio ou estar em processo de conclusão dele no letivo de 2024.

Qual o calendário?

A primeira chamada de candidatos aprovados será em 17 de janeiro de 2025 e a segunda em 24 de janeiro. Haverá também chamadas de candidatos em listas de espera.

