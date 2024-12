Menina anda 3 km para tentar salvar o pai após carro cair em barragem

Uma menina de 12 anos demonstrou coragem ao caminhar cerca de três quilômetros para pedir ajuda depois que o carro em que estava com o pai caiu em uma barragem em Roncador, no estado do Paraná, na noite da última sexta-feira (1).

A criança conseguiu alcançar uma fazenda nas proximidades e relatou às autoridades que, após se salvar, tentou resgatar o pai, que não sabia nadar, mas não teve sucesso. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30 e iniciou as buscas no local. O corpo de John Vernek Figueira, de 33 anos, foi encontrado cerca de três horas depois, às 2h14 da madrugada de sábado, já sem vida. O óbito foi confirmado no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o veículo foi removido da barragem. Já a menina, visivelmente debilitada pelo esforço e pelo trauma, foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas.

