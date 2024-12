Bebê de 8 meses morre em creche municipal, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de 8 meses morreu na creche municipal que frequentava no Sacomã, bairro da zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira (2).

De acordo com a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o bebê dormia quando foi constatado que havia algo errado e havia duas professoras no ambiente do Centro de Educação Infantil Josefa Júlia. Ele foi socorrido pela auxiliar de enfermagem da unidade e encaminhado ao pronto-socorro.

"A criança recebeu as manobras de reanimação na AMA (Assistência Médica Ambulatorial), da Secretaria Municipal da Saúde, mas, apesar dos esforços, não houve sucesso", disse a gestão em nota.

O caso é investigado como morte suspeita pela Polícia Civil e um processo de apuração foi aberto pela Diretoria Regional de Educação. O conselho tutelar também foi acionado, segundo a prefeitura.