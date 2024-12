Homem é preso suspeito de matar esposa para receber seguro de vida de R$ 1 milhão em MG

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso preventivamente nesta quinta (5) suspeito de ter cometido feminicídio contra sua esposa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

As investigações apontam que Aldo Fabiano Angelotti, 42, foi o responsável pela morte de Maria Cláudia Angelotti, 44, após ter provocado um acidente de carro no dia 30 de agosto.

Procurada, a Defensoria Pública de Minas Gerais, responsável pela defesa do suspeito, disse que se manifestará nos autos do processo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido cometido após a contratação no nome da vítima de ao menos três apólices de seguro de vida que somariam quase R$ 1 milhão. O suspeito, que está detido no Presídio Professor Jacy De Assis, em Uberlândia, seria um dos beneficiários do valor.

As investigações apontaram que Aldo, que dirigia o carro, teria jogado o veículo de forma intencional contra uma árvore no canteiro central de uma avenida da cidade.

A perícia ainda concluiu que a vítima estava sem cinto de segurança e que o airbag do lado do passageiro havia sido previamente desativado.

Na quinta, ao efetuar a prisão preventiva do suspeito, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência dele para coletar provas e foram encontradas 14 munições calibre 9 milímetros, de uso restrito e sem notas fiscais.

