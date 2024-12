Funcionário de hospital orientou mãe a não denunciar troca de bebês

Yasmin Késsia da Silva, mãe de uma das crianças trocadas no Hospital da Mulher, em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, revelou que foi orientada por um funcionário a não denunciar o caso para evitar perder o filho. Segundo Yasmin, a recomendação veio após ela informar o hospital sobre o resultado do exame de DNA que revelou que nem ela nem seu ex-marido, Cláudio Alves, eram os pais biológicos da criança. O hospital, por meio de nota, informou que aguardará a conclusão das investigações para se pronunciar sobre o ocorrido.

A troca veio à tona três anos após o nascimento das crianças, ocorrido em 15 de outubro de 2021. Yasmin e Isamara Cristina Mendanha, mãe da outra criança, deram à luz no mesmo dia por cesarianas realizadas por equipes diferentes. Imagens registradas antes da troca mostram o bebê biológico de Yasmin com uma pulseira de identificação. As restrições da pandemia de Covid-19 impediram que os pais acompanhassem os nascimentos, o que contribuiu para que o erro passasse despercebido inicialmente.

A descoberta ocorreu após Cláudio questionar a paternidade do filho, devido à falta de semelhança física. Yasmin, inicialmente relutante, concordou em realizar o exame de DNA. O resultado, confirmado por contraprova, revelou que a criança não era filha biológica de nenhum dos dois. Ciente da situação, Yasmin procurou a igreja frequentada pela outra família para relatar o caso. Isamara, que cuidou da criança por três anos, destacou o impacto emocional da revelação, mas expressou o desejo de construir uma relação próxima entre as duas famílias.

A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso e já ouviu os envolvidos. O inquérito busca esclarecer como a troca ocorreu e identificar responsabilidades. Após a conclusão da investigação, caberá à Justiça decidir o destino das crianças. Enquanto isso, as famílias enfrentam um dilema emocional e esperam por respostas. Cláudio lamentou o impacto do erro: “Esse engano mexeu com nossas vidas. Estamos sem chão e sem saber como seguir em frente”.

