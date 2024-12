Mulher salta para carro em andamento após flagrar traição do marido

Um vídeo de uma mulher pendurada na porta de um carro em movimento em Belém, no Pará, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A protagonista do episódio é a médica Dayana Oliveira Segtowich, que teria agido movida pela fúria ao descobrir que seu companheiro estava dentro do veículo com outra mulher.

O incidente ocorreu em Belém, e o motorista do carro foi identificado como o empresário Fabrício Segtowich. Após a repercussão do caso, Fabrício veio a público para pedir desculpas por sua conduta.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ouvir os gritos de Dayana e de testemunhas que presenciaram a cena. Muitas pessoas criticaram o empresário por colocar a vida de Dayana em risco ao continuar dirigindo enquanto ela estava pendurada na porta do carro.

Dayana também se manifestou nas redes sociais após o episódio, pedindo desculpas por seu comportamento e reconhecendo que sua atitude não condiz com a responsabilidade de sua profissão. “Peço perdão pelo que aconteceu, não é algo que me orgulha como médica ou como pessoa”, disse ela.

Apesar das críticas, a médica agradeceu as mensagens de apoio, especialmente de outras mulheres, e afirmou que pretende transformar a fama repentina em uma oportunidade. Segundo informações do Metrópoles, Dayana cogita aproveitar a visibilidade que ganhou para participar de novos projetos, incluindo uma possível entrada no Big Brother Brasil.

