'Meu filho achou que meu marido iria matá-lo', diz mãe de Isa Nardoni

Em uma entrevista emocionante ao programa Melhor da Tarde, da Band, a vereadora Ana Carolina Oliveira compartilhou os desdobramentos dolorosos após a morte de sua filha, Isabella Nardoni, em 2008. Ela abordou o impacto do crime em sua família, especialmente em seu filho mais velho, Miguel, de 7 anos, fruto de seu atual relacionamento.

Durante entrevista para Tv Band, Ana Carolina relatou como Miguel, ao tomar conhecimento do crime pela internet, acreditou que seu pai, o atual marido da vereadora, também poderia matá-lo. “Ele achou que meu marido iria matá-lo. Ele viu na internet que o pai da minha filha matou ela. Então tive que explicar que os pais não fazem isso, que isso não é normal, que isso não é comum”, afirmou, visivelmente emocionada.

Ela também comentou sobre o impacto do caso em seu marido, que não esteve envolvido diretamente nos acontecimentos de 2008. "Quando cheguei em casa, meu marido me contou. Imagine só o meu marido, que não fez parte dessa história, se sentiu. Como tive que tratar meu filho sobre uma história que não pertence a ele. É doloroso ter que viver isso dentro de casa", desabafou Ana Carolina.

Após a morte de Isabella, a vereadora teve mais dois filhos: Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 4. O assassinato de Isabella, ocorrido em 2008, chocou o Brasil. A menina foi esganada pela madrasta, Ana Carolina Jatobá, e jogada do sexto andar do Edifício London, em São Paulo, pelo pai, Alexandre Nardoni. Ambos foram condenados: Alexandre a 31 anos de prisão e Jatobá a 26.

Durante a entrevista, Ana Carolina também comentou sobre uma decisão judicial que permite a Alexandre Nardoni passar as festas de fim de ano em uma mansão no Guarujá. "E o meu direito de viver com a minha filha, de vê-la na escola e se formando como profissional?", questionou ela, revoltada. A vereadora expressou indignação ao perceber que, enquanto ele luta por conforto, ela luta pela memória de sua filha. “Tenho que lutar pela memória dela, enquanto ele luta pelo eterno conforto dele, enquanto eles vivem pedindo benefícios. Parece que tudo isso não aconteceu com a filha dele, isso é o que me deixa mais indignada”, completou.

Em relação às saídas temporárias concedidas a Alexandre Nardoni, Ana Carolina criticou o benefício, considerando-o absurdo. "É um benefício absurdo. Poder sair no Dia dos Pais, sair no Dia das Crianças? O pai que comete um crime sai no Dia dos Pais, mas cadê a filha? Ele matou a filha. É uma afronta", concluiu, visivelmente emocionada.

