Adolescente tem tesoura cravada na cabeça após tentar apartar briga

Um adolescente de 16 anos ficou ferido com uma tesoura cravada na cabeça após tentar separar uma briga entre a namorada, de 15 anos, e a cunhada, de 13, em Pancas, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o jovem foi submetido a uma cirurgia para remoção do objeto e está estável.

De acordo com o boletim policial, a cunhada do rapaz arremessou a tesoura durante o conflito. O adolescente foi transferido para o Hospital Estadual Silvio Ávidos, em Colatina, onde recebeu atendimento especializado. O caso foi registrado e os envolvidos, incluindo a menor de idade que lançou a tesoura, foram identificados.

A adolescente responsável pelo ato foi apreendida e conduzida à delegacia acompanhada por sua responsável legal e um representante do conselho tutelar. A Polícia Civil informou que ela foi autuada por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e reintegrada à família após o compromisso de comparecer ao Ministério Público.

A mãe do adolescente ferido relatou o susto ao ver a situação do filho. "Achei que meu filho ia morrer. O médico falou que, se sangrasse por dentro, ele não ia escapar. Ele passou por uma cirurgia e está bem", declarou a mãe.

