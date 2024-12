Motorista de carreta de acidente fugiu de Minas, diz PRF

O motorista de uma carreta envolvida em um grave acidente na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), no sábado (21), está sendo procurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele teria fugido do local e, segundo as autoridades, pode estar no Espírito Santo. A identidade do motorista não foi divulgada, mas a PRF informou que ele não está ferido e é oficialmente considerado foragido.

O acidente, que ocorreu por volta das 4h no km 286 da BR-116, deixou ao menos 38 mortos, todos passageiros de um ônibus da empresa Emtram, que fazia o trajeto São Paulo-Elísio Medrado (BA). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram carbonizadas após o veículo pegar fogo. Outras dez pessoas, incluindo três ocupantes de um carro envolvido no acidente, foram socorridas com ferimentos graves.

As investigações apontam que o acidente pode ter sido causado por um bloco de granito que caiu da carreta. Segundo a PRF, "informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia no sentido contrário". O atrito do granito com o asfalto teria causado o incêndio que destruiu o veículo.

A região onde ocorreu o acidente é conhecida pela extração de granito. As autoridades seguem trabalhando para identificar as vítimas e apurar as circunstâncias do acidente. O caso está sendo investigado pela PRF, que reforça o apelo para que o motorista da carreta se apresente às autoridades.

Leia Também: 'Villa' luxuosa escondia fábrica da 'cocaína dos pobres' ligada a Assad