Verão começa com 18 praias impróprias para banho em São Paulo

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O verão começou neste sábado (21) com 18 praias do litoral paulista impróprias para banho em sete cidades, mostra o mapeamento de qualidade das praias da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

De acordo com o mapa, o número de praias inadequadas para balneabilidade neste final de semana representa 10,3% dos 175 locais monitorados pela agência ambiental paulista.

O litoral norte concentra os locais impróprios, com 13 pontos, em São Sebastião (6 locais), Ubatuba (4), Caraguatatuba (2) e Ilhabela (1). Os outros cinco estão na Baixada Santista: Praia Grande (3), Guarujá (1) e Mongaguá (1).

O sistema é aberto para consulta dos banhistas, que podem utilizá-lo para definir a praia mais adequada na cidade em que está, de acordo com a gerente do setor de águas litorâneas da Cetesb, Cláudia Lamparelli. O mapeamento interativo oferece um retrato mais instantâneo do cenário, segundo ela.

Todas as praias analisadas em Santos, Bertioga, São Vicente, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Iguape e Ilha Comprida, portanto, estão próprias para banho neste início de verão, conforme os dados da Cetesb.

As praias impróprias em São Sebastião são Cigarras, Prainha, Arrastão, Pontal da Cruz, Porto Grande e Preta do Norte, num universo de 30 pontos monitorados semanalmente -é o segundo município litorâneo com mais locais analisados, atrás de Ubatuba, com 35.

Rio Itamambuca, Itaguá (com dois locais de medição) e Lázaro são os locais que iniciam o verão impróprios em Ubatuba.

Já em Caraguatatuba, com 15 locais analisados, estão impróprias as praias Indaiá e Centro, enquanto o único dos 19 locais monitorados em Ilhabela a não ter condições propícias para banho é Itaquanduba.

"O objetivo é que a informação chegue às pessoas. Às vezes ela chega à praia e não encontra a bandeira, porque ela está no local em que é feita a amostragem e, com a praia muito cheia, eventualmente ela não consegue visualizar. Aí ela encontra a que seja mais adequada para ela, que não ofereça risco à saúde dela e da família", disse a gerente. Outra maneira de consultar a situação das praias é pelo aplicativo para smartphones.

Na Baixada Santista, Praia Grande tem 3 dos seus 12 pontos de medição em condições inadequadas: Aviação, Vila Mirim e Maracanã. Perequê, em Guarujá, e Vera Cruz, em Mongaguá, completam a lista.

Perequê e Itaguá, em Ubatuba, foram as duas praias mais sujas de São Paulo no último ano. Ambas só estavam próprias para banho em uma das 52 semanas de análise da Cetesb entre novembro do ano passado e outubro.

Nadar em áreas consideradas impróprias para banho pode provocar problemas de saúde, principalmente doenças gastrointestinais ou de pele, como micoses.

RISCO DA ÁGUA SUJA

Especialistas recomendam, além de o banhista não entrar na água quando ela estiver imprópria, que ele evite tomar banho no mar depois chuvas intensas e também não se banhar em locais que desaguem no mar.

A maioria dos pontos de medição tem análise semanal da Cetesb, mas há locais em que o monitoramento intensivo não é necessário, e as avaliações ocorrem mensalmente e/ou com frequência maior no verão.

No total, a Cetesb monitora 175 locais em praias de 15 municípios, dos quais 157 tem análise semanal. O total de pontos é idêntico ao cenário dos últimos dois anos.

O litoral norte concentra 99 pontos, ou 56% do total, ante 71 da Baixada Santista, distribuídos por nove municípios (Santos, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Cubatão). Os outros pontos são analisados pelo órgão ambiental no extremo sul do estado, em Iguape e Ilha Comprida.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para o verão no Sudeste do país é de condições favoráveis a chuvas ligeiramente abaixo da média histórica em toda a região.

"Porém, tratando-se do período historicamente chuvoso dessa região, não se descarta a ocorrência de chuvas expressivas, por exemplo durante a ocorrência de episódios de zona de convergência do Atlântico Sul. Para a temperatura, as previsões indicam valores acima da média", diz nota técnica conjunta do Inmet e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre o prognóstico climático do verão.