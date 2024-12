Mãe de dono da aeronave que caiu em Gramado morreu em acidente com avião da família há 14 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aeronave turbohélice, da fabricante Piper Aircraft, que caiu em Gramado (RS) na manhã deste domingo (22) pertence ao empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi. Ele pilotava o avião e morreu -todas as dez pessoas a bordo morreram.

Este não é o primeiro acidente aéreo envolvendo a família. A mãe do empresário, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, morreu aos 69 anos em 27 de janeiro de 2010 na queda de um avião da família, em Iperó, no interior de São Paulo. Ela era esposa de Cláudio Galeazzi, então presidente do Grupo Pão de Açúcar.

No acidente de 2010 morreu também o piloto José Andrei Ferreira dos Santos, 32. O avião, um Seneca 810C fabricado pela Embraer, decolou de Sorocaba com destino a Goiás.

No acidente deste domingo, a aeronave caiu em uma área próxima à avenida das Hortênsias, a menos de 2 km do centro de Gramado, cidade conhecida pelo turismo, especialmente na época do Natal. Era o empresário quem pilotava o avião.

Luiz Claudio Galeazzi se formou em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele era sócio e CEO da Galeazzi & Associados, empresa com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas. Atuou em projetos de melhora de performance, reestruturação e gestão de crises no Brasil e no exterior, nas áreas de telefonia, saúde, alimentos, energia, bancos, indústria automotiva, varejo e mídia.

De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, as primeiras informações apontam que a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio em construção, atingiu o segundo andar de uma casa e também uma loja de móveis. Destroços ainda atingiram parte de um hotel.

Ao menos 17 pessoas foram levadas a hospitais da região, com ferimentos ou por inalar fumaça. Duas estão em estado grave.

Segundo a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN levantou voo às 9h15, no aeroporto de Canela (RS), e seguiria para Jundiaí, no interior de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros atua no local, que ficou tomado por destroços. A avenida das Hortênsias é a principal ligação entre Gramado e Canela. Ela foi parcialmente liberada no início da tarde deste domingo.

A Secretaria da Segurança Pública do RS divulgou uma nota dizendo que o local está isolado pela Brigada Militar. A Polícia Civil investiga o caso.

"O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada", disse a pasta, em nota.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

A FAB (Força Aérea Brasileira) disse, em nota, que investigadores do órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizado em Canoas, foram acionados para realizar uma ação inicial envolvendo uma aeronave de matrícula PR-NDN.

"Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse a FAB.

O governador Eduardo Leite (PSDB) foi até o local do acidente, onde deu entrevista à imprensa no final da manhã.