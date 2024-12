Vereador gravou vídeo na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira pouco antes de desabamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador de Aguiarnópolis Elias Cabral Junior (Republicanos) capturou, em vídeo, uma parte da queda da ponte na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão, que ocorreu na tarde deste domingo (22). A queda deixou ao menos uma pessoa morta, uma ferida e dez desaparecidos.

"Essa ponte já tem mais de 60 anos de existência e como vocês podem ver através das redes sociais, do noticiário...tem mostrado bastante que a ponte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui", disse o vereador no vídeo.

"Olha só algumas rachaduras", afirmou o vereador, poucos segundos antes de uma faixa da ponte se abrir. Elias Junior e a pessoa que o filmava saem correndo de perto da ponte, em seguida.

De Aguiarnópolis-TO, Elias Júnior fazia vídeo no local para denunciar o estado já precário da estrutura. pic.twitter.com/JoiJGEKsQo — Viva Hoje! (@vivahoje99) December 23, 2024

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins, e faz parte da rodovia BR-226, um dos trechos da Belém-Brasília. O desabamento aconteceu por volta de 14h50 e atingiu o vão central da estrutura, que tem 533 metros de extensão.

A Polícia Militar do Tocantins chegou a afirmar em nota, divulgada no início da noite deste domingo, que havia duas mortes confirmadas. Por volta das 20h, contudo, a assessoria de comunicação da corporação recuou e disse que apenas um corpo foi encontrado.

A vítima é Lorena Ribeiro Rodrigues, 25, moradora de Aguiarnópolis (TO). Um homem de 36 anos foi encontrado com vida e levado para um hospital em Estreito (MA) com uma fratura na perna.

A Polícia Militar do Tocantins destacou que possivelmente há cinco veículos ainda submersos e estima dez pessoas desaparecidas, sendo oito adultos e duas crianças.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas. O governo também mobilizou equipes de mergulhadores. A Polícia Militar do Tocantins determinou o deslocamento de viaturas para rodovias estaduais que podem ser alternativas para quem circula na região.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão mobilizadas e já iniciaram buscas no local.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura), órgão do Ministério dos Transportes, afirmou que equipes estão se deslocando para o local para avaliar a situação e apurar as possíveis causas.

Ao lado da ponte rodoviária, há outra ponte por onde passa uma linha férrea que faz parte da Ferrovia Norte-Sul. Não houve danos neste equipamento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins interrompeu as buscas com mergulhadores no início da noite deste domingo. Os bombeiros apuraram que o caminhão-tanque que submergiu com a queda da ponte está carregado com ácido sulfúrico, e parte do produto químico está vazando, colocando em risco a vida dos mergulhadores.

As buscas na superfície do rio continuam com embarcações dos bombeiros do Tocantins e do Maranhão.