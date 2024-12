Fisiculturista Felipe Franco acusa Polícia Militar de agressão em show de Chris Brown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fisiculturista e deputado estadual pelo União Felipe Franco, 39, recorreu às redes sociais para acusar policiais militares de agressão. Com um olho inchado, afirmou que teria recebido um soco por parte de um dos agentes no Allianz Park. Com a mulher, acompanhava o show de Chris Brown.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que a namorada de Franco, Inaê Barros, se desentende com algumas pessoas dentro do estádio. Ela chega a chutar a perna de um homem. Na sequência, Felipe fez alguns vídeos denunciando uma suposta agressão.

"Eu tenho todas as pulseiras do rolê, polícia deu um soco na minha cara, certo? Estou aqui na sala, mano, uma par (sic) de polícia me tirando de louco. Aí, governador, apanhei, certo?", disse ele ao citar Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na versão dele, o casal tentava acessar o outro lado do camarote que teriam direito quando foram barrados e agredidos por seguranças do evento. "Eu não fiz nada", disse Franco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como lesão corporal e desacato na 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Em nota, a secretaria afirma que o parlamentar e a namorada se envolveram em uma confusão generalizada com seguranças do local, sendo que dois funcionários ficaram feridos.

"As partes foram conduzidas ao posto da PM, onde o deputado desacatou os policiais. As partes envolvidas foram orientadas quanto ao prazo para representação criminal e uma cópia do boletim foi encaminhada à Assembleia Legislativa, devido ao foro do político".

Agora, a Polícia Militar analisa as imagens do ocorrido, e a Corregedoria está à disposição para eventuais denúncias de excesso.