Mulher descobre traição do marido e expõe os dois na igreja; vídeo

Uma confusão inusitada marcou um culto religioso em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, quando Aryana Medeiros revelou a traição de seu marido, que é pastor, na frente de toda a congregação. O caso ocorreu no dia seguinte ao Natal e viralizou nas redes sociais, com direito a um vídeo que mostra o momento em que Aryana expõe os envolvidos e até parte para agressões físicas com a amante.

Durante o culto, Aryana afirmou que havia descoberto as mensagens comprometedoras após hackear o celular do marido. “Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje eu descobri que a Levitã Laís, esposa do Patrick [estava com ele]. Ta aí os prints pra quem quiser ver as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não…”, declarou ela diante da igreja. A situação se agravou ao ser revelado que a amante havia passado o Natal na casa de Aryana, o que resultou em um confronto físico entre as duas.

O caso aconteceu em uma igreja em campos dos Goytacazes

No Instagram do pastor, hackeado por Aryana, ela deixou uma mensagem acusando o marido de traição e o chamou de "falso profeta". A situação rapidamente ganhou repercussão, e a mulher traída viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar para 22 mil, onde prometeu compartilhar mais detalhes sobre o caso.

A exposição pública e a briga tornaram-se assunto nas redes sociais, gerando memes e comentários sobre a sequência de eventos que fugiu completamente das tradicionais celebrações natalinas. Até o momento, o pastor e a amante não se pronunciaram sobre o caso.