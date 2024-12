SP tem aumento de 13,1% de vítimas de latrocínio em novembro de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte) no estado de São Paulo aumentou 13,1% de 2023 para 2024, passando de 145 mortes registradas de janeiro a novembro do ano passado para 164 no mesmo período deste ano.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, comandada pelo secretário Guilherme Derrite.

Essa estatística do estado teve influência direta dos números registrados na capital paulista, que registrou um aumento de 32,4% entre os dois anos, subindo de 37 em 2023 para 49.

Os números, no entanto, estão entre os mais baixos da série histórica na capital, iniciada em 2001. De lá para cá, apenas em 2020, ano da pandemia de Covid-19, o número ficou abaixo de 50 mortes nos 11 primeiros meses (no caso, 44 óbitos). E a cifra mais baixa já registrada foi justamente os 37 do ano passado.

Em relação aos homicídios, o estado teve um aumento de 6,8% no período, indo de 2.226 vítimas em 2023 para 2.379 em 2024, entre janeiro e novembro. Levando-se em conta os números mensais, o de novembro ficou na média, com 226 óbitos, contra 208 em outubro e 252 em setembro, o maior número registrado no ano.

A cidade de São Paulo é responsável por 18,8% desse total de vítimas de homicídio no ano. Foram 447 mortes neste tipo de crime na capital até novembro.

Já os dados de estupros ficaram estáveis, mas, ainda assim, apresentaram uma elevação em relação ao ano anterior. Foram 13.349 registros em 2023 contra 13.483 em 2024, uma média de 1.225 por mês. É o quarto ano seguido de aumento no número na notificação deste crime em todo o estado.

Como costuma ocorrer, o estupro de vulnerável é responsável pela maior parte das ocorrências: são 10.371.

O número atual, inclusive, é o maior da série histórica, que começou em 2001 com 3.630 registros, um aumento de 271,4% nos 23 anos do levantamento.

Segundo a SSP, as Delegacias de Defesa da Mulher receberam 1.164 denúncias de estupro apenas no mês de novembro. Foram registradas 32 ocorrências de feminicídios.

Em nota à reportagem, a SSP disse que tem reforçado as ações de combate à criminalidade em todo o estado e está atenta às variações dos indicadores criminais, sobretudo os relacionados aos crimes contra a vida.

"O número de homicídios dolosos registrados desde o início do ano é o menor em 24 anos, quando foi iniciada a série histórica. Já na capital os números de casos de homicídios dolosos se mantiveram estáveis, mas referente ao total de vítimas do indicador houve queda de 3,9% no mês", destacou a pasta da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em relação aos dados de latrocínio, a pasta afirma que as forças de segurança têm atuado para desarticular a rede de receptação de mercadorias e produtos de roubos, crime que daria início ao latrocínio.

"Dentre as operações neste sentido estão a Mobile, que visa enfrentar o roubo, furto e receptação de celulares na capital. Além disso, o estado tem o policiamento reforçado por meio da Operação Impacto, pela Polícia Militar."

Sobre o elevado número de estupros registrados, a SSP destacou a ampliação da rede de proteção para tentar diminuir essa estatística, com a entrega de 69 novas salas de DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) anexas a plantões 24h, totalizando 148 no estado, um crescimento de mais de 87%.

"A SSP também criou a Cabine Lilás, dentro do Copom, para que policiais treinados possam prestar atendimento especializado às vítimas que ligam para o 190; a Sala Lilás no IML Central, um espaço de atendimento humanizado e exclusivo para mulheres; e um serviço especializado do IML dentro da Casa da Mulher Brasileira, onde está a 1ª DDM. Além disso, o aplicativo SP Mulher Segura foi lançado, com o 'botão do pânico' para ser usado por vítimas em risco, e o programa de tornozelamento eletrônico de agressores de mulheres que são soltos nas audiências de custódia", finalizou a secretaria.