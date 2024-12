Pelotas (RS) investiga surto de intoxicação alimentar após o Natal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Vigilância em Saúde de Pelotas (RS) investiga um surto de intoxicação alimentar após a noite de Natal. A suspeita é que o surto tenha sido provocado pelo consumo de tortas salgadas de uma casa de lanches da cidade.

No último boletim divulgado em seu site, a Secretaria Municipal de Saúde fala em 57 pessoas com sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Em comum, as testemunhas relataram o consumo de tortas salgadas de uma lanchonete chamada Circulu's Lanches.

O estabelecimento foi vistoriado pela vigilância sanitária, que enviou amostras de itens como maionese, palmito e azeitona para análise do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, em Porto Alegre. Também foram enviados fragmentos de tortas encontrados nas casas dos clientes.

Segundo o governo do estado, os exames apontaram a presença da bactéria estafilococos coagulase positiva em uma torta salgada de frango com azeitonas coletado no estabelecimento no dia 26 de dezembro.

"Esse microrganismo normalmente vem de falhas na manipulação dos alimentos", disse o diretor adjunto do centro, Marcelo Vallandro. "Pode vir de lesões do manipulador, superfícies contaminadas ou ainda em matérias-primas contaminadas".

Em nota divulgada em redes sociais logo após o incidente, a lanchonete disse que recebeu com preocupação a notícia sobre os casos de intoxicação alimentar.

"Ao longo de 33 anos, sempre pautamos nossa conduta pela valorização da saúde, do bem-estar e da confiança, trabalhando com rigorosos padrões de higiene, segurança dos alimentos e qualidade", escreveu.

Disse ainda estar atenta e disponível para prestar esclarecimentos às famílias impactadas. "Caso haja a confirmação da correlação dos sintomas apresentados com o produto do Circulu's Lanches, prestaremos todo apoio e assistência.

A reportagem entrou em contato com a lanchonete após a divulgação do laudo, mas não havia obtido retorno até a publicação deste texto.