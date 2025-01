Em primeiros decretos do novo mandato, Paes prevê 'refundação' da guarda e distribuição de Ozempic no Rio

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a publicação nesta nesta quarta-feira (1º) de 46 decretos que devem direcionar o início do quarto mandato do prefeito reeleito Eduardo Paes (PSD).

A maioria, segundo a administração municipal, se refere à formação de grupos de trabalho para colocar projetos em prática.

Um dos destaques é a área de segurança. Há previsão de debates sobre o que a prefeitura chama de criação da Força Municipal de Segurança e de um programa de "refundação" da guarda municipal.

No caso da guarda municipal, o objetivo é "modernizar a instituição e torná-la mais eficiente e eficaz na prestação de serviços à população", conforme texto publicado no Diário Oficial.

O armamento da guarda municipal já foi debatido no Rio, mas ficou travado na Câmara. O texto publicado nesta quarta fala em "revisão do rol de atribuições e competências" da instituição. Não há, porém, uma menção clara ao armamento da guarda.

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO

Na área de saúde, um decreto cria um grupo de trabalho para realização de estudos para eventual fornecimento da semaglutida no tratamento contra a obesidade nas Clínicas da Família.

A semaglutida é o princípio ativo do remédio Ozempic. Durante a campanha, Paes disse que pretendia incluir o medicamento no atendimento de casos graves de obesidade na rede pública.

Aprovado para tratamento de diabetes tipo 2, o remédio está sendo usado em diferentes locais como produto para emagrecimento por aumentar a sensação de saciedade.

Além do Ozempic, há outras marcas como Wegovy e Mounjaro -todos nomes comerciais para a semaglutida.