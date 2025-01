'Espremi duas espinhas e tive uma infecção das bactérias das unhas'

A recepcionista Poliana Lopes, de 22 anos, viralizou no TikTok ao compartilhar sua experiência com uma infecção grave causada por bactérias que entraram em sua pele após ela espremer duas espinhas próximas à sobrancelha. O caso aconteceu no início de dezembro, e o processo inflamatório chegou a desfigurar parte de seu rosto. Poliana decidiu expor o problema para alertar outras pessoas sobre os riscos dessa prática aparentemente inofensiva.

A jovem começou a sentir sintomas como febre alta, tremores, dores no corpo e na testa, além de enjoos e vômitos. Inicialmente, pensou se tratar de dengue ou gripe. No primeiro atendimento médico, foi diagnosticada com alergia e medicada apenas com antialérgico e dipirona. No entanto, seu estado piorou, e ela voltou ao hospital no dia seguinte, onde foi informada de que uma bactéria havia entrado na pele através da espinha espremida.

Poliana recebeu medicação intravenosa, soro e foi orientada a usar antibióticos em casa. Apesar de a febre e os vômitos terem diminuído rapidamente, a jovem relata que a dor na testa persistiu, seguida por um inchaço que se espalhou para os olhos e causou desconforto por dias. Com o tratamento, a infecção foi controlada, mas o caso deixou um alerta importante.

No TikTok, Poliana compartilhou fotos do processo e chamou a atenção para o perigo de espremer espinhas sem a devida higiene.