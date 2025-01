Tarifas de ônibus e metrô de SP sobem nesta segunda (6); veja como fica a integração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas de ônibus e do sistema de trem e metrô na região metropolitana de São Paulo sobem a partir desta segunda-feira (6). A passagem nas linhas municipais na capital passa a custar R$ 5, e no sistema metroferroviário R$ 5,20.

Passageiros que recarregaram seus cartões do Bilhete Único até as 23h59 deste domingo (5), porém, seguirão pagando as tarifas antigas -de R$ 4,40 para os ônibus da capital e R$ 5 para linhas de trem e metrô. A mesma regra também vale para os cartões BOM e TOP, do transporte metropolitano estadual.

O prazo para utilização dos créditos nos cartões é de até 180 dias. Ou seja, quem recarregou o cartão até ontem terá, no máximo, até o dia 4 de julho para gastar esse saldo com valores mais vantajosos.

A nova tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste.

COMO FICA A INTEGRAÇÃO?

O valor da integração do Bilhete Único Comum, para quem usa os ônibus municipais da cidade de São Paulo e o transporte sobre trilhos (trem e metrô), passará de R$ 8,20 para R$ 8,90 -para as demais modalidades de cartões de transporte o preço pode variar. Essa tarifa é válida para quem faz até quatro viagens num intervalo de três horas, em mais de um modal, com o bilhete comum.

Nos bilhetes de 24h, que permitem até 10 viagens, a integração dentro do sistema metroferroviário passa para R$ 19,75 (alta de R$ 0,75). A integração com ônibus municipais da cidade de São Paulo nessa modalidade passa a custar R$ 26,02 (aumento de R$ 2,02).

A tarifa comum mensal será de R$ 242,95 para uso exclusivo nos ônibus municipais, e de R$ 252,70 nas linhas de trens e metrô. A integração mensal custará R$ 393,08 (aumento de R$ 31,08).

