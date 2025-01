Secretário de Guarda-civil se entrega em Osasco, e PM confirma morte do secretário de segurança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase duas horas de negociações, o guarda-civil municipal que iniciou um tiroteio dentro da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, se entregou às 19h35 desta segunda-feira (6). A Polícia Militar confirmou a morte do secretário-adjunto de segurança, Adilson Custódio Moreira, que foi atingido pelos disparos.

De acordo com funcionários da prefeitura, o caso ocorreu após uma reunião de rotina da equipe de segurança da cidade. Estavam presentes líderes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da equipe da segurança pública.

A gestão Gerson Pessoa (Podemos) disse que os corredores foram interditados para os trabalhos das polícias Civil, Militar e GCM, que cercaram o local. Os demais funcionários foram orientados a deixar a prefeitura.

Ao programa Brasil Urgente, da Band, o capitão Simões, da Polícia Militar, informou que o atirador teria efetuado pelo menos dez disparos.

A prefeitura também informou que os dois guardas ficaram trancados em uma das salas do Paço Municipal. Por volta das 18h20, oficiais do Gate (Grupo de Operações Táticas Especiais) chegaram ao local para negociar com o atirador.

Familiares do guarda também foram chamados para tentar convencê-lo a se entregar, mas, mesmo assim, ele não aceitou e continuou mantendo o secretário-adjunto na sala até que se entregou e o médico confirmou a morte do secretário.