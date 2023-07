Samara Felippo volta à Globo após dez anos e entra na reta final de 'Vai na Fé'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SERGIPE (FOLHAPRESS) - Uma das atrizes mais requisitadas da televisão brasileira nos anos 2000, Samara Felippo está de volta à Globo após dez anos de trabalhos fora da emissora. Ela vai entrar na reta final de "Vai na Fé", atual novela das sete escrita por Rosane Svartman, e que termina no mês de agosto. Ela fará uma participação especial como uma cliente importante do advogado Ben (Samuel de Assis), o mocinho da história.

Segundo apurou o F5, Samara também vai contracenar com Carolina Dieckmann, que interpreta Lumiar, e Sol, a protagonista da história defendida por Sheron Menezzes. Samara começou a gravar suas cenas nos últimos dias, e postou imagens junto com Assis nos bastidores.

Na internet, especulou-se que era poderia ser a mãe da influenciadora digital Guiga (Mel Maia) e agitaria a vida da jovem no relacionamento com Yuri (Jean Paulo Campos), o que foi negado por Rosane em entrevista ao jornal Extra.

O último trabalho de Samara Felippo na Globo foi na série "O Caçador", gravada em 2013 e exibida em 2014, em uma participação também pequena, onde foi uma stripper que seduzia o protagonista Cauã Reymond. Desde então, ela emendou trabalhos em novelas bíblicas da Record e outras produções da emissora de Edir Macedo.

Entre as produções baseadas no texto sagrado, Samara fez "José do Egito" (2014), "Os Dez Mandamentos" (2015-2016) e "Apocalipse" (2017). Além dessas, ela também atuou na contemporânea "Topíssima" (2019).

Na Globo, Samara Felippo fez grandes papéis nos anos 2000, e marcou em produções como "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "Chocolate com Pimenta" (2003), "América" (2005), "O Profeta" (2006) e "Sete Pecados" (2007).

"Vai na Fé" será substituída por "Fuzuê", trama criada por Gustavo Reiz, que fará sua estreia na Globo depois de ser elogiado ao escrever produções na Record, como "Escrava Mãe" (2016) e "Belaventura" (2017).

Leia Também: Carlos Alberto de Nóbrega, eleitor de Bolsonaro, volta atrás em críticas a Lula