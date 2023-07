MC Marcinho, do hit 'Glamurosa', é intubado após sofrer parada cardíaca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Marcinho, 45, sofreu uma parada cardíaca, na segunda-feira (10), e precisou ser intubado na UTI. O músico está internado no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro. A informação foi apurada pelo UOL.

Mauro Garcia, irmão do cantor, pediu orações por meio de vídeo nas redes sociais. "Eu queria pedir para as pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou e teve que intubar. A minha família é tudo o que eu tenho", disse Garcia, aos prantos.

MC Cacau, ex-mulher do artista, publicou uma foto ao lado de Marcinho. "Eu creio no Deus que nos dá o ar para respirar, no Deus que renova e nos dá um novo coração. Você é forte e tudo já deu certo", escreveu a funkeira, no Instagram.

Em março, o dono do hit "Glamurosa" disse que precisava realizar um procedimento cardíaco e que estava muito debilitado. "Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente dos shows, me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito debilitado, não consigo nem andar direito, para ir da sala para o quarto eu preciso de alguém para me ajudar", explicou o funkeiro, em vídeo publicado no Instagram.

À época, o músico também enfrentou dificuldades com o plano de saúde. "Tenho que fazer uma cirurgia no coração, a gente já deu entrada no plano de saúde há mais de 10 dias, e nada até agora", continuou, pedindo ajuda.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Marcinho colocou marca-passo, dispositivo que monitora e regula os batimentos cardíacos, em 2021.

Antes do procedimento, ele passou mal e foi internado no CTI. No início de 2021, ele ficou mais de uma semana internado com uma inflamação severa nos ossos.

