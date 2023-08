'Não caímos na armadilha da disputa', diz Maju sobre parceria com Poliana

(UOL/FOLHAPRESS) - Maju Coutinho, 44, exaltou a parceria com Poliana Abritta, 47, durante coletiva de celebração de 50 anos de Fantástico, na tarde desta segunda-feira (31), na Globo RJ.

Em conversa com a reportagem, a apresentadora disse que a relação dela e Poliana foge à regra dos casos em que mulheres disputam quem tem mais espaço em um programa de TV.

"São duas mulheres que procuram subverter o que se espera de duas mulheres, né? Porque geralmente, se espera disputa, guerra, briga por roupa, sapato, espaço. Acho que a gente tem conseguido, cada uma com seu jeito e personalidade, harmonicamente isso. Não cair nas armadilhas da disputa, do disse me disse e seguir numa união e tranquilidade", disse.

Maju ainda se diz muito "tranquila" com o dia a dia com Poliana por ambas saberem o "seu espaço" dentro do jornalístico e terem cumplicidade no momento em que são exigidas para uma missão em conjunto.

"Minha sensação com a Poliana é de tranquilidade. Eu faço o meu e ela faz o dela, tem hora que a gente faz junto igual fizemos [a entrevista] com a Janja, tem hora que é separado. Cada uma sabe o espaço da outra e isso é muito gostoso de ver. Eu, pelo menos, me sinto bem", afirmou a apresentadora.

TER UM PROGRAMA DE ENTREVISTA?

Ainda no papo com a imprensa, Maju Coutinho foi indagada se toparia o desafio de comandar um programa dedicado a entrevistas e não escondeu que pensaria com carinho.

"Adoro. Eu não sei se pensei, eu deixo a vida levar, mas é algo que eu gosto. Eu pensei em caso de convite", declara.

Ela, no entanto, deixa claro que está feliz no comando do Fantástico e vê o jornalístico oferecendo a possibilidade de entrevistas grandes nomes do

"O legal do Fantástico é que você pode apresentar, que é uma honra ser porta-voz de um programa importante, e você também fazer entrevista olho no olho. Isso me alimenta e dá um calor na alma. É a sensação de conhecer mais o mundo além do jornal", disse ainda Maju.

