Globo não renova contrato para 2024 e reality No Limite é cancelado após três anos

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu não renovar o contrato para a produção de uma nova temporada do programa No Limite. Com isso, o reality de sobrevivência, que havia voltado para a programação em 2021 e passou a ser apresentado pelo ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes em 2022, não retornará para a emissora em 2024.

A informação foi confirmada pela Globo em nota enviada para a reportagem. "Não há previsão de exibição de uma nova edição do No Limite para 2024", diz o comunicado.

É o segundo reality show que a emissora cancela nos últimos dias. No fim de agosto, a Globo confirmou o fim do The Voice Brasil após 11 anos de produção.

Foram dois os principais fatores para o cancelamento do No Limite. As últimas três edições produzidas não foram bem de audiência, derrubando em relação ao que se recebia da novela das nove.

A última temporada, que foi ao ar entre julho e agosto, marcou média geral de 15,1 pontos, o que é considerado insatisfatório, e chegou a perder para o SBT e as transmissões da Copa Sul-Americana.

Além disso, foram poucas as marcas que se interessaram em anunciar na atração. A Globo só conseguiu fechar um único contrato publicitário para 2023, o que fez o No Limite dar prejuízo nas contas, algo não admitido na empresa atualmente.

A última leva de episódios teve produção terceirizada pela Endemol Shine Brasil, dona do formato e que já faz o The Masked Singer Brasil para a Globo. Nos dois primeiros anos, o reality ficou a cargo de Boninho, diretor da área de realities shows da empresa.

O No Limite foi o primeiro reality show produzido pela TV aberta, ainda no ano 2000. Marcou época no comando de Zeca Camargo, que fez quatro temporadas.

Em 2021, a Globo fechou um acordo que previa o retorno do No Limite por três temporadas, na esteira da demanda do público por realities shows durante o auge da pandemia de Covid-19.

