Deborah Secco surpreende seguidores com fotos em que aparece nua: 'Show de beleza e talento'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco causou burburinho entre seus seguidores ao compartilhar imagens sensuais em suas redes sociais, no fim da tarde desta quarta-feira (13). A artista não passou despercebida ao surgir em algumas fotos completamente nua, enquanto em outras, vestia apenas uma blusa preta.

A legenda da publicação revela a admiração da atriz pelas imagens ousadas: "Apaixonada por essas fotos lindas...".

Nos comentários, os fãs demonstraram empolgação com os cliques quentes. "Você quer perfeição? Então toma!", escreveu o usuário que se identifica como @luckhff. "Magnífica! Show de beleza e talento", comentou @danthiago25.

Deborah Secco, que tem estado na expectativa por seus próximos projetos, está prestes a retornar às telas. A partir do dia 25, o público poderá vê-la como uma das protagonistas em "Elas Por Elas" (Globo), remake do clássico de 1982.

As imagens podem ser vistas no perfil oficial da atriz no Instagram.

