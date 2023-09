Mãe de Kayky Brito publica primeiras fotos do ator após alta hospitalar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Kayky Brito celebrou, na noite desta sexta-feira (29), o fato de o filho ter recebido alta hospitalar. Em publicação no Instagram, Sandra mostrou como o artista está ao retornar para a casa após 27 dias de internação, por conta do atropelamento sofrido no dia 2 de setembro.

"Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus, ele me acalmava e me levantava", começou ela, em seu agradecimento. "Quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar, eu fechava os olhos. Não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando."

Sandra agradeceu às orações em seu texto. "Estou aqui de joelhos agradecendo, obrigada Deus. Meu filho também ganhou uma nova vida. (...) Meu coração, mais uma vez, está explodindo de felicidade."

A Polícia Civil concluiu nesta semana que o motorista estava abaixo da velocidade da via. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente. A principal testemunha do caso confirmou a versão.

