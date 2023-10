Namorado de Taylor Swift dança ao som de 'Shake It Off' durante jogo de beisebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que Travis Kelce, além de namorado, se tornou um grande "swiftie". O jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs foi visto dançando ao som da música "Shake It Off", de Taylor Swift, enquanto comparecia a um jogo de beisebol no Texas, Estados Unidos, nesta sexta-feira (27). Mais tarde, na mesma noite, o atleta também foi flagrado dançando outra música de Swift em um bar.

Kelce e Swift vivem um romance há mais de um mês e "oficializaram" o relacionamento ao aparecerem de mãos dadas em um restaurante no dia 14 de outubro.

Em um vídeo do TikTok, Kelce apareceu na tela gigante no estádio onde o jogo entre o Texas Rangers e o Arizona Greenbacks acontecia, enquanto dançava ao som da música em seu assento nas arquibancadas. Embora Swift não estivesse com ele no jogo, Kelce sorriu enquanto levantava um braço e balançava a mão, rindo enquanto "Shake It Off" tocava.

Em outro vídeo compartilhado no TikTok, Kelce dançou novamente ao som de uma música da namorada em um bar, dessa vez "Love Story". O momento divertido foi capturado enquanto o jogador de futebol americano participava do que parecia ser uma festa pós-jogo com amigos.

Ele aparece conversando com amigos antes de começar a pular ao som da música e cantar a letra, entre risadas e goles de uma garrafa de champanhe.

Em um vídeo separado do mesmo bar, compartilhado no X (anteriormente conhecido como Twitter), Kelce até parecia estar gravando um vídeo de selfie enquanto dançava ao som de "Love Story".

Os rumores de um romance entre Kelce e Swift foram primeiramente despertados no mês passado, depois que a cantora de "Cruel Summer" foi vista torcendo pelo atleta em um jogo dos Kansas Chiefs em 24 de setembro, antes de saírem juntos. Desde então, Swift tem comparecido a alguns jogos em apoio ao amado.

