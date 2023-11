Monica Iozzi diz que se curou de problema que a tirou de 'Elas por Elas': 'Estou 100%'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A atriz Monica Iozzi voltou às redes sociais nesta quinta-feira (2), data de seu aniversário de 42 anos, e relatou que já se recuperou do problema de saúde que a tirou da novela "Elas por Elas", atualmente no ar no horário das 18h na Globo.

Iozzi relatou ter tido disbiose, um desequilíbrio na flora intestinal, onde há uma alteração na quantidade de distribuição de bactérias no seu intestino. A principal causa do aparecimento deste distúrbio é a má alimentação.

"Eu tive um problema sério de disbiose, que infelizmente me fez sair da novela 'Elas por Elas'. Mas eu já estou super bem, estou 100%. Ache que já era hora de voltar aqui para o Instagram. Vou voltar para esse espaço, para esse espaço de troca, para falar de coisas que eu adoro", afirmou ela.

"Hoje é o meu aniversário, mas eu não apareci aqui para isso. Mas mensagens de parabéns serão bem-vindas", brincou Iozzi. A atriz recebeu mensagens de Tatá Werneck. "Feliz aniversário, sua linda!", disse a humorista.

Monica Iozzi faria Natália em "Elas por Elas", e sua personagem foi assumida por Mariana Santos. Mesmo fora do folhetim, a Globo manteve seu contrato por se tratar de um problema de saúde.

