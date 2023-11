Jenny Miranda é a sexta eliminada do reality "A Fazenda 15"

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Adriane Galisteu bem que tentou fazer mistério sobre a sexta eliminada de A Fazenda 15 (Record). Mas, como já previam as pesquisas de vários sites especializados, Jenny Miranda deixou o reality show na noite desta quinta-feira (26).

A influencer teve 8,52% dos votos do público para permanecer na atração e perdeu a chance de continuar lutando pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão.

Jenny estava na roça com Márcia Fu e Nadja Pessoa. A ex-jogadora de vôlei foi a primeira salva da eliminação. "Comigo não tem essa: vou continuar falando, vou continuar hablando. Comigo não tem essa!", esbravejou a peoa sobre ser chamada pelos colegas de confinamento de "fofoqueira". Já Nadja agradeceu ter sido salva pelos fãs. "Obrigada por mais uma chance no jogo".

Galisteu encerrou a votação às 23:55 e emendou com seu discurso da despedida da semana destacando a formação da roça feminina. "O resultado não define quem são vocês". Em seguida, a apresentadora recordou a trajetória de cada uma das participantes.

"Foi uma oportunidade única para mim, nunca vou esquecer. Eu me entreguei de verdade, 100%, com erros e acertos. Com certeza, saio daqui uma outra Jennifer. Mais evoluída, aprendi a desculpar, e sem mágoas nenhuma", disse Jenny ao se despedir do programa.

Jenny, Márcia Fu e Shayan foram indicados na votação desta terça-feira (31) e se enfrentaram no desafio do fazendeiro no dia seguinte. Nadja, que também estava na roça por ter sido a mais votada pelos participantes, acabou sendo vetada da prova por Sander Mecca.

O trio precisava marcar gols em quadrantes com ajuda de uma máquina de tiro. Cada quadrado tinha uma pontuação diferente e Shayan conseguiu o maior números de pontos, saindo como o vencedor da semana.

Leia Também: Motorista do acidente com Kayky Brito diz que Bruno de Luca o procurou