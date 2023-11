Rafa Kalimann é anunciada como nova musa da Imperatriz Leopoldinense

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Faltam menos de três meses para o Carnaval 2024 e as escolas de samba já estão rufando as caixas e chorando as cuícas para apresentar seus novos componentes famosos. Nesta quarta-feira (22), Rafa Kalimann foi anunciada como musa da Imperatriz Leopoldinense. A atriz e apresentadora fará sua estreia na Marquês de Sapucaí, no Rio.

"Estou vibrando e muito alegre. O convite veio num momento muito bom e eu quero conseguir estar junto à escola", disse Kalimann no barracão da agremiação, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio. A ex-BBB já viu o figurino que irá usar no próximo desfile. "Amei. Fiquei impactada com tudo que vi aqui. Está tudo lindo. Estou muito feliz, de verdade. Vamos trabalhar muito".

Kalliman será apresentada à comunidade na próxima sexta-feira (24), durante o ensaio da escola, e também marcará presença no evento em celebração ao Dia Nacional do Samba, na Cidade do Samba, no próximo dia 1 de dezembro.

Campeã de 2023, a Imperatriz levará para o Sambódromo carioca o enredo assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

"Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda" sobre testamento da cigana escrito há mais de 100 anos pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros.

