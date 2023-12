Regina Casé deixa Globo após 40 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regina Casé não tem mais contrato fixo com a Globo, algo que manteve durante 40 anos, durante boa parte de sua carreira como atriz. A notícia foi dada pelo jornal O Globo e confirmada à reportagem pela assessoria da artista.

"Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro e fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. (...) Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui, e fora", disse Regina.

A atriz fez sucesso em 2023 como Zoé em "Todas as Flores" tem previsto o filme "Diário de Dona Lourdes", um spin-off da personagem de "Amor de Mãe", para o ano que vem. "Começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo", acrescentou ela.

Regina começou no teatro e estreou na Globo em 1983, com "Guerra dos sexos". Fez sucesso em programas humorísticos como "TV Pirata" e apresentou o Programa legal, Muvuca, As filhas da mãe e Esquenta!.