Gilberto Gil ganha estátua em sua homenagem no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, 81, ganhou uma estátua em sua homenagem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O quiosque Areia MPB publicou em suas redes sociais a estátua posta na calçada do local em homenagem ao cantor.

"Sob as bênçãos de Gilberto Gil abrimos o verão do Areia MPB. Aproveitando a onda pro nosso muito obrigado ao artista plástico Francisco Costa pela maestria da arte", diz um trecho do texto.

Na imagem, o cantor aparece sentado em um banquinho junto ao seu violão. A estátua está localizada entre o posto 2 e o posto 3.

A reportagem entrou em contato com o cantor e a prefeitura do Rio de Janeiro para saber mais sobre a homenagem, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.