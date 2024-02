Duda Nagle assume romance com Michele Balsamão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Duda Nagle aproveitou o Carnaval para assumir seu romance com Michele Balsamão. Ele publicou uma sequência de fotos ao lado da amada em seu Instagram neste sábado (10). "Momentos simples, belas memórias", escreveu.

É o primeiro relacionamento que Nagle oficializa nas redes sociais desde março de 2023, quando seu casamento com Sabrina Sato chegou ao fim. Os dois estavam juntos há sete anos e são pais de Zoe, de cinco anos.

Michele é sócia de uma corretora de seguros e gestão de benefícios e também trabalha com imóveis de luxo, como mostra seu perfil no Instagram.

Nos comentários da publicação de Nagle, internautas se dividiam. Alguns relembravam o relacionamento com Sato, enquanto outra parte condenava a comparação.

"Quanta gente desnecessária, que coisa mais feia. O cara posta momentos dele com a nova namorada e o povo não tem que falar, vem fazer comparações com a ex, ou falar que prefere a ex....Gente, superem , quem tem que preferir é ele e pronto", escreveu uma internauta.

