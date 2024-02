Luísa Sonza usa look de 'chifruda' no Carnaval; veja

Luísa Sonza escolheu uma fantasia de Carnaval inusitada para usar na noite deste sábado (10): a cantora, que se apresenta em Recife, Pernambuco, escolheu um look de vaqueira com chifres no chapéu.

"A emocionada", escreveu Luísa na legenda da publicação.

Na fantasia de vaqueira da cantora, um elemento que chama bastante atenção é o par de chifres no chapéu, ainda mais após a traição que ela sofreu de Chico Moedas no ano passado.

Leia Também: "Encorajamento": As primeiras palavras de Charles após o diagnóstico

Cerca de dois meses após o namoro começar, Luísa revelou em entrevista para Ana Maria Braga que havia sido traída pelo influenciador.