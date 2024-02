"Encorajamento": As primeiras palavras de Charles após o diagnóstico

Após o anúncio do diagnóstico de câncer, o Charles III reagiu este sábado (10), ao apoio do público, agradecendo "de coração" todas as mensagens que recebeu desde então.

"Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias. Como todos aqueles que foram afetados pelo câncer sabem, estes pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento", afirmou o monarca de 75 anos, numa mensagem publicada nas redes sociais do Palácio de Buckingham.

Na mesma missiva, Charles III afirma que "é igualmente gratificante saber como a partilha do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão do público e a dar visibilidade ao trabalho de todas as organizações que apoiam os doentes com câncer e as suas famílias no Reino Unido e no resto do mundo".

Neste sentido, o monarca inglês enfatiza a sua "admiração" ao longo da vida pelos "cuidados e dedicação incansáveis" é ainda "maior" devido à sua "própria experiência pessoal".

Lembrando que a notícia foi anunciada pelo Palácio de Buckingham na segunda-feira (5), que não revelou o tipo de câncer que Charles está enfrentando e adiantou que ele está atualmente em Sandringham, a casa de campo da família.

Charles afastou-se de todas as funções públicas enquanto está sendo tratado, tendo os membros superiores da realeza - como Camilla e o filho William - assumido as suas funções em alguns eventos.

