SBT prepara estreia de programa sobre agronegócio para disputar público aos domingos

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Preparando uma série de novidades para a sua programação para 2024, o SBT vai estrear em março uma atração dedicada ao homem do campo e ao agronegócio. Trata-se do SBT Agro, atração que já tinha espaço no SBT News, plataforma digital de notícias da emissora de Silvio Santos.

A atração vai estrear no dia 17 de março, e irá ao ar das 6h às 7h da manhã, todos os domingos. A ideia é tentar aumentar o faturamento da emissora aos domingos.

O projeto vai substituir o Jornal da Semana, noticiário que fazia um resumo dos principais fatos dos dias anteriores para o telespectador. A apresentação ainda não está definida.

A grande novidade do projeto é a forma como ele será produzido. O SBT Agro será todo realizado pela Rede Massa, afiliada da emissora no Paraná, que pertencente ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho.

O jornalismo da emissora, em São Paulo, dará apoio. A área comercial do SBT já procura anunciantes, e uma grande empresa de carnes se interessou em anunciar na atração, segundo o F5 apurou. O SBT está confiante no potencial comercial do projeto.

A ideia é continuar vencendo a Record no horário e, quem sabe, incomodar a Globo. O otimismo é pelo sucesso do Globo Rural, apresentado nos domingos de manhã pela concorrente.

Hoje, o Globo Rural marca índices na casa dos 10 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). Em alguns dias, a atração chega a ser a mais sintonizada da emissora no dia.

Leia Também: Novo plano da Oi prevê venda de R$ 15 bilhões em ativos