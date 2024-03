Rafael Cardoso é investigado pela Polícia Civil por agredir gerente de bar no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga Rafael Cardoso por agressão ao gerente de um bar na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Na última sexta-feira (1º), a vítima, identificada como João Fernandes, 64, afirmou às autoridades que o ator o agrediu na nuca e lhe deu um soco na barriga.

Em nota enviada ao F5, a Polícia afirma que o caso foi registrado no 16º DP (Barra da Tijuca) e a investigação está em andamento. "Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para apurar todos os fatos."

O F5 procurou o ator, mas não teve resposta. Fernandes afirma que o Rafael chegou agitado ao local, com comportamento transtornado, e estacionou em frente à entrada com uma freada brusca.

"Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo", disse em entrevista ao colunista Leo Dias.

Leia Também: Como Arlete Salles desafia o etarismo ao protagonizar nova novela da TV Globo