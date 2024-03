'Estamos esperançosos', diz filho de Faustão, na noite desta quinta (14), no Rio de Janeiro

(FOLHAPRESS) - João Guilherme Silva recebeu um prêmio na noite desta quinta-feira (14), no Rio, e falou sobre o estado de saúde do pai, Fausto Silva. Ele passou por uma embolização no dia anterior para ajudar nos problemas linfáticos que estavam atrasando sua recuperação após o transplante de rim realizado no último dia 26 de fevereiro.

"Meu pai está se recuperando bem. Cada pessoa tem que esperar o seu tempo para o rim voltar a funcionar. No caso dessa cirurgia de ontem, tinha uma parte que estava vazando líquido, então você tem que fechar, até mesmo para ver se é justamente isso que faz o rim estar demorando mais para funcionar", explicou .

João tentou tranquilizar os fãs." Cada um tem seu tempo, então não é uma regra para todo mundo, ah, uma semana, duas semanas, um mês... Nada fora do esperado. Os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rins, então a gente está mais bem tranquilo e esperançoso".

O apresentador, que ganhou o prêmio Personalidade do Ano de Entretenimento do International Business Institute, disse ainda que Faustão já está com a rotina tranquila, mas em meio às óbvias limitações de uma hospitalização. "Ele está no quarto, não está na UTI. A gente vai lá, fica horas conversando, passando o dia, ele já está com o celular. Vida normal ali dentro do hospital. Mas, assim, tem que ter muita paciência.

